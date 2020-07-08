 

Китай решил отказывать в визе гражданам США за неподобающее поведение в отношении Тибета

08.07.2020, 11:16, Новости дня

Правительство Китая будет применять визовые ограничения в отношении граждан США за «неподобающее поведение» по отношению к Тибетскому автономному району КНР, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы выражаем решительный протест в связи с этим. В ответ на такие шаги США Китай принял решение вводить визовые ограничения в отношении граждан США, допускающих неподобающее поведение в отношении Тибета», – передает ТАСС слова Чжао Лицзяня.

Так он прокомментировал введение США визовых ограничений в отношении китайских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к ограничению доступа иностранцев в Тибет.

Напомним, во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Кроме того, в июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга. Тогда же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.

В мае США внесли десятки китайских организаций в черный список.



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