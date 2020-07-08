Мнение: Границы России 850-2020

08.07.2020, 11:12, Разное

Книжное издательство "Руниверс" выпустило большой проект "Границы России 850-2020", где на интерактивной карте показано измененией границ нашего государства с 850 по 2020-й год. По мере того, как двигается ползунок временной шкалы, на карте появляются новые основанные города, меняющиеся зоны влияния или спорные территории, краткие исторические справки правителей.

Есть также возможность давать ссылку на карту с конкретным годом

Позалипать можно вот тут https://map.runivers.ru/?year=850

Есть также интересная инфографика, которая прилагается к проекту.



Тут еще прилагается справочный материал по каждому княжеству. Смотреть https://runivers.ru/doc/rusland/zemli-i-knyazhestva/