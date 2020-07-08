 

Захарова прокомментировала сообщения о переходе на должность посла

08.07.2020, 11:08, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о якобы ее назначении послом в одной из зарубежных стран – это слухи, на которые ей некогда обращать внимание.

«Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова «фейк», исходили из вашего же понятия – слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет… Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Напомним, 8 июня президент Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / “Действия врага не остались безнаказанными”. Штаб ООС сообщил о ранении украинского военного

21.06 / Опубликовано видео с места нападения в британском Рединге

19.05 / Стало известно о разногласиях между Белым домом и эпидемиологами

04.06 / Генерал ФСБ объяснил поведение встающих на колени полицейских в США

07.07 / Россия договорилась с Японией об экспорте молока

26.06 / Мнения: В Конституцию заложили страховку для России

19.06 / Виновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн – адвокат

24.05 / США перенесли саммит G7

16.06 / В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским, двое ранены

21.05 / Роспотребнадзор дал рекомендации для восстановления авиаперевозок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска