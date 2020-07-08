Захарова прокомментировала сообщения о переходе на должность посла

08.07.2020, 11:08, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о якобы ее назначении послом в одной из зарубежных стран – это слухи, на которые ей некогда обращать внимание.

«Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова «фейк», исходили из вашего же понятия – слухи. Потом все это превратилось в фейки, дезинформацию и так далее. Кто-то это делает, кому-то это интересно, кто-то в это все играет… Могу только этим людям посочувствовать. Мне даже некогда это читать. Многое мне рассказывают друзья, знакомые, но мне просто некогда обращать на это внимание», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Напомним, 8 июня президент Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.