В День семьи, любви и верности в Москве собрались пожениться около 300 пар

08.07.2020, 11:08, Новости дня

Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в День семьи, любви и верности, 8 июля, в московских отделах ЗАГС, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«День семьи, любви и верности – символический праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день. В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций», – передает РИА «Новости» сова Раковой.

По ее словам, во всех отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания парам будут вручать тематические открытки и значки в виде ромашек – символа Дня семьи, любви и верности. Дворец бракосочетания №1, дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС будут тематически украшены. Букеты ромашек невестам будут вручать в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, отделе ЗАГС Южное Бутово и во дворцах бракосочетания №1, №3, на ВДНХ и в Коломенском.

«Кроме того, с 8 июля возобновляется проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Первые церемонии чествования пройдут во дворце бракосочетания в Коломенском, в Кутузовском, Нагатинском, Тушинском и Черемушкинском отделах ЗАГС», – уточнила Ракова.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он отмечается в РФ с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили около 4,5 тыс. пар.