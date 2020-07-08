Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

08.07.2020, 10:54, Разное

Вчера в Верховном суде Лондона началось рассмотрение одного из самых громких дел, связанных со знаменитостями, – судебного процесса о клевете, который инициировал Джонни Депп против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Судится Джонни и с владельцем британской газеты Sun, компанией News Group Newspapers: именно в этой газете была опубликована статья, где Деппа обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Херд.

Джонни Депп перед зданием судаСамым любопытным – если можно так выразиться – моментом вчерашнего заседания стали показания, которые дал Депп против Херд. По словам актера, его экс-супруга с самого начала, когда они познакомились на съемках фильма “Ромовый дневник”, вела нечестную игру, не была влюблена в него, – но он, одурманенный чувствами, считал ее идеальной:

Она была так красива и так интересовалась моей жизнью и работой! Это меня подкупило, но тогда я не понимал, что ее цель – выйти замуж и сделать карьеру, получив материальную выгоду. Во время знакомства она говорила, что обожает мои фильмы, а потом выяснилось, что она не видела ни одного. Я попал в ловушку, ей легко удалось меня охмурить. Но теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что только можно отобрать, а затем уничтожить то, что осталось.

Эмбер Херд с сестрой направляется в зал судаВысказался Депп и по поводу причины их расставания, и она оказалась совершенно неожиданной. Последней каплей для актера стал тот факт, что однажды он обнаружил в их с женой кровати фекалии, оставленные то ли Эмбер, то ли кем-то из ее друзей. Здесь, по словам Джонни, он “понял, что не хочет находиться рядом с этой женщиной”. Актер заявил, что Эмбер “социопатка, расчетливая, самовлюбленная и эмоционально нечестная личность”. Вспомнил Депп и об агрессивном поведении со стороны Херд. Например, однажды она начала бить его в самолете, спровоцировав на агрессию:

Она неоднократно ударила меня по лицу, я пытался скрыться от нее в другой части самолета, но она догнала меня и снова ударила – по лицу и голове. Я оттолкнул ее от себя, затем заперся в туалете и проспал там весь полет.

Что касается обвинений Джонни в домашнем насилии, их актер также опроверг:

Это основополагающая часть моей морали. Я никогда не ударю женщину, ни при каких обстоятельствах. Считаю, это просто немыслимо.

Прозвучал в показаниях Деппа еще один неприятный факт: рассуждая о наркотиках, он заявил, что пробовал “все известные миру запрещенные препараты”. Джонни признался, что давал попробовать марихуану своей дочери Лили-Роуз от Ванессы Паради – на тот момент девочке было 13 лет. По словам Деппа, он хотел уберечь дочь от наркотиков, решив показать ей, как они действуют.

Лили-Роуз Депп и Ванесса ПарадиВ ближайшие дни также стоит ожидать показаний бывших возлюбленных Деппа – Ванессы Паради и Вайноны Райдер. Обе женщины высказались в поддержку актера. Также сообщается, что последние дни Джонни и Эмбер провели, не отходя от своих адвокатов: правозащитники учили своих клиентов давать показания и быть готовыми к тому, что каждое их слово может быть использовано против них. О том, как справятся с этой – пожалуй, самой сложной ролью в жизни – бывшие супруги, узнаем через три недели.

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер требует с Эмбер Херд 50 миллионов долларов.

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