Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре

08.07.2020, 10:50, Новости дня

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре.

Оба штата переносили голосование в связи с угрозой COVID-19.

По некоторым оценкам Байден получил в Нью-Джерси 88,5 процента голосов. В Делавэре, его родном штате, он получил 90,4 процента голосов.

Делавэр отправит на партийный съезд 21 делегата, а Нью-Джерси – 126.

В ходе праймериз 2020 года бывший вице-президент уже получил в свой актив 2144 делегата. При этом кандидату нужно заручиться поддержкой лишь 1991 делегата, чтобы обеспечить выдвижение от партии.