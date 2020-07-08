 

Штаб Байдена указал на зависимость США от иностранных поставок в борьбе с COVID-19

08.07.2020, 10:50, Новости дня

США слишком зависимы от иностранных поставок критически важных материалов и оборудования, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса, заявил штаб кандидата в президенты демократа Джо Байдена, пообещав вернуть производство «на американскую землю».

«При президенте Трампе наши цепочки поставок в действительности стали менее защищенными», – заявил журналистам во вторник высокопоставленный представитель штаба.

По словам представителя, Байден считает, что, кроме медицинского оборудования, США слишком сильно полагаются на иностранных производителей в области энергетических технологий, электроники, телекоммуникаций и компьютерного оборудования.

В случае избрания Байдена президентом в ноябре, его план будет включать немедленный 100-дневный анализ американских цепочек поставок, использование Закона об оборонном производстве для расширения производства критически важной продукции и создания запасов, «чтобы США больше никогда не сталкивались с такой уязвимостью, как в этом кризисе», заявил представитель штаба.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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