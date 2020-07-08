Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

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08.07.2020, 10:48, Новости дня

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.

«Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны», – сообщил Павлов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Сафронов, арестованный накануне по делу о госизмене, находится в СИЗО «Лефортово».

«Вариантов нет, он в «Лефортово». Туда до сих пор сложно попасть адвокату. В понедельник мы с Иваном увидимся у следователя, думаю, это лучше, чем общаться в СИЗО через стекло», – отметил адвокат.

Позже он добавил, что также 13 июля Сафронову «будет предъявлено обвинение».

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.



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