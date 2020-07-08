Мнение: Сменяемость капитала

08.07.2020, 10:45, Разное

Мы понимаем, что сменяемость власти важна. Тот факт, что нам повезло с Владимиром Путиным, не означает, что нам так же повезёт со следующим президентом. Одна из главных причин внесения поправок в Конституцию — исправление этой проблемы, ограничение президентской власти двумя сроками по шесть лет.

Законодатели решили поставить костыль, — «обнуление сроков», — чтобы кандидаты в президенты не передрались до 2024 года, однако после следующих выборов этот костыль автоматически отправится в архив. Дальше президенты будут управлять Россией по 6 или по 12 лет.

Одна из главных претензий социалистов ко всем цивилизованным системам экономического устройства заключается в несменяемости капитала. Как правило, при этом ссылаются на исследование, согласно которому и в 1427, и в 2011 самые богатые жители Флоренции носили примерно одни и те же фамилии:

https://voxeu.org/article/what-s-your-surname-intergenerational-mobility-over-six-centuries

Зачем нужна сменяемость капитала, понятно. Чтобы экономика развивалась, управлять предприятиями, принимать стратегические решения должны самые способные люди. Капиталисты должны или регулярно демонстрировать обществу свою деловую хватку, или уступать место талантливым выходцам из низов. Социалисты, повторюсь, утверждают, что никакой сменяемости капитала нет, деньги идут к деньгам. По моему мнению, механизм сменяемости капитала работает, причём куда как более надёжно, чем при развитом социализме.

Если мы посмотрим историю КНР, КНДР или СССР, мы без труда обнаружим там передачу власти по наследству. Применительно к нашей стране весьма показателен пример Василия Сталина, ставшего в молодом возрасте генерал-лейтенантом авиации. В то время как условных Сергея Королёва или Андрея Туполева надолго отправляли в лагеря или по доносу завистников, или просто за недостаточно успешные технические эксперименты, сыну Сталина легко сходило с рук уничтожение по небрежности новейших бомбардировщиков.

Единожды попав в номенклатурную обойму, советский или китайский деятель могли твёрдо рассчитывать на наследственное пребывание в ней. Руководить предприятиями назначали выходцев из номенклатурного сословия, при этом, если они только не имели каких-то критичных недостатков типа запойного алкоголизма, их реальные деловые качества при назначении не учитывались.

Капитализм предлагает иную систему наследования руководящих кресел. У владельцев заводов есть рейтинг, как у шахматистов. Если принимаешь верные решения, рейтинг растёт. Если ошибаешься, рейтинг падает. Чем выше рейтинг, тем более крупным заводом ты можешь управлять. Этот рейтинг, как вы понимаете, называется «деньги».

Представим себе двух братьев, унаследовавших два свечных заводика от своего отца. Первый брат управляет своим заводом плохо, влезает в долги и разоряется. Второй брат управляет своим заводом хорошо и в итоге выкупает второй завод у разорившегося брата. Мы видим следующее:

1. Сработала сменяемость капитала.

2. У руля встал тот, кто управлял лучше.

3. Фамилия владельца завода осталась прежней.

Теперь можно объяснить флорентийское исследование. Во-первых, за 600 лет сменилось примерно 25 поколений, и каждый раз собственность переходила в итоге в руки самого хваткого брата или сестры. В кадре мы видим одного богатого Бернарди в 1427 году и одного богатого Бернарди в 2011 году. За кадром остаются сотни тысяч потомков первого Бернарди, которые растеряли в итоге унаследованные богатства.

Во-вторых, в исследовании речь идёт не о сундуках с золотом, а о высокооплачиваемых профессиях типа профессии юриста. По сути, там говорится следующее: если кто-то был юристом 600 лет назад и зарабатывал выше среднего, то есть некоторая вероятность, что его дальний потомок сейчас также работает юристом и получает выше среднего. Никаких капиталов при этом, очевидно, из поколения в поколение не передавалось — юристу для работы капиталы не нужны.

Подведу итог

Капитализм убедительно победил все остальные экономические формации именно благодаря своей системе отбора лучших. Если в политике сменяемость власти обеспечивает только защиту от диктатуры и застоя, то в экономике сменяемость власти позволяет передать бразды управления предприятиями самым умелым собственникам. Именно поэтому самые передовые, самые качественные и самые дешёвые товары производятся как раз на капиталистических фабриках.

PS. Это шестьдесят восьмая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/tag/Размышления о ведении бизнеса в России