Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером

08.07.2020, 10:37, Разное

1998 год стал эпохой музыкальных открытий и творческого прогресса многих звезд российского шоу-бизнеса. Именно в эти годы два начинающих журналиста – Лера и Отар присоединились к Ивану Демидову и стали главными ведущими легендарной программы “Музыкальное обозрение”.

Лера Кудрявцева призналась, что шоу “высасывало” все нервы и силы у молодых журналистов. Большинство съемок проходили ночью, поэтому телеведущим приходилось работать по несколько смен подряд и совершенно забывать о нормальном режиме дня. Кудрявцева пошутила, что в кадре, который она опубликовала, нет ни одного “приличного человека”.

По словам телеведущих, Лера и Отар Кушинашвили стали коллегами в далеком 1995 году. Первые их совместные проекты были связаны с музыкальной индустрией. Журналисты были первооткрывателями подобного жанра и вышли в прямой эфир программы “Партийная зона” на канале ТВ-6, более известного, как МУЗ-ТВ.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 7 Июл 2020 в 2:12 PDT

В одном из интервью Лера Кудрявцева призналась, что не рассчитывала на удачный исход событий на самом кастинге. Многие режиссеры и продюсеры неоднозначно относились к внешнему виду и имиджу будущей звезды. В те годы девушка ходила с африканскими косичками и серьгой в брови. Ведущая могла зацепить своим знойным характером и настойчивым желанием создавать что-то новое на телевидении.

Что касается Отара Кушинашвили, то его карьера началась с письменных публикаций в газетах своего родного города. С самого детства мальчик мечтал о карьере журналиста-расследователя, но судьба распорядилась совершенно иначе. Отара быстро отчислили с факультета журналистики Тбилисского университета, и он оперативно принял решение переехать в Москву. Тогда и началась новая история российского журналиста.