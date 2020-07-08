Ученые: Создан воздушный фильтр, убивающий коронавирус

08.07.2020, 10:30, Разное

Ученые создали воздушный фильтр, задерживающий COVID-19 быстро уничтожая его. Результаты представили в издании Materials Today Physics.

Эксперты рассказали, что тестирование продемонстрировало, что 99,8% вируса SARS-CoV-2 умирает за 1 проход через фильтрацию. Модель сделали из никелевой пены, нагрев ее до 200 градусов. Как оказалось, фильтр смог убить 99,9% сибирской язвы.

Специалисты полагают, что фильтр пригодится в аэропортах, самолетах, в офисах, школах, лайнерах, чтобы останавливать COVID-19. Они предлагают настольную модель, очищающую воздух близко от человека.