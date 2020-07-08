 

Ученые: Создан воздушный фильтр, убивающий коронавирус

08.07.2020, 10:30, Разное

Ученые создали воздушный фильтр, задерживающий COVID-19 быстро уничтожая его. Результаты представили в издании Materials Today Physics.
Эксперты рассказали, что тестирование продемонстрировало, что 99,8% вируса SARS-CoV-2 умирает за 1 проход через фильтрацию. Модель сделали из никелевой пены, нагрев ее до 200 градусов. Как оказалось, фильтр смог убить 99,9% сибирской язвы.

Специалисты полагают, что фильтр пригодится в аэропортах, самолетах, в офисах, школах, лайнерах, чтобы останавливать COVID-19. Они предлагают настольную модель, очищающую воздух близко от человека.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Мнение: Инсценирующая диктатура и огромное кол-во людей

24.05 / Опасающаяся за жизнь Бузова окружила себя усиленной охраной

12.06 / Мнение: Картинки с большим разрешением, выложенные “по кусочкам”, которые не сохраняются по клику

26.05 / Мнение: В ЛНР отменили украинские обременения

18.05 / В бикини и со сломанной рукой: как проводит карантин Кайя Гербер

03.07 / Мнение: Огонь мирового пожара, торговая война ЕС-США и японцы на УАЗе

19.05 / “Быстрицкая хотела с ним быть”: дочь Бондарчука и Макаровой вспомнила развод родителей

23.06 / Скандалы: «После принятого спиртного почувствовала себя дурно»

30.06 / Мнение: Может я просто не умею их готовить?

13.06 / “Конченный человек”: Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска