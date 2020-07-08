Рогозина могут допросить по делу о разглашении гостайны

08.07.2020, 10:23, Разное

Утром 7 июля по подозрению в разглашении государственной тайны был задержан советник главы “Роскосмоса” и бывший журналист Иван Сафронов. Адвокат отметил, что следователи могут допросить по этому делу его начальника Дмитрия Рогозина, передает телеканал “360”.

Однако такой исход необязателен, уточнил юрист. “Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках “Роскосмоса”, а той деятельности, когда он работал журналистом”, – заметил он.