BMW нарастила продажи электрических автомобилей

08.07.2020, 10:20, Новости дня

Баварский бренд BMW в первом полугодии сумел продать свыше 61 тысячи автомобилей.

Указанный объем на 3,5% превышает те показатели, которых удавалось достичь за аналогичный промежуток прошлого года. Однако эксперты констатировали, что такие результаты достигнуты исключительно за счет примененной государственной поддержки, заключающейся в стимулировании продаж электрокаров и гибридных машин. Кроме того, в ближайшее время стартуют продажи нового электрического кроссовера ix3.

В компании также ранее анонсировали появление в следующем году моделей i4 и iNext, которые могут существенно увеличить общие продажи марки. По планам бренда до 2025 года выпустить в продажу 25 электрических автомобилей.