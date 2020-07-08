Компания Toyota запатентовала новую технологию вращения колес

08.07.2020, 10:17, Разное

Представители компании Toyota запатентовали новую технологию, которая заключается в специальном вращении колес. Специалисты автомобильного бренда работают над моделью, которая сможет двигаться не только назад и вперед.

На одном из американских форумов появились эскизы патентов компании Toyota, которые демонстрируют, что колеса могут вращаться независимо. В результате, автомобиль способен полностью сместиться в бок, а направление движения может изменится по диагонали или в сторону.

В заявке на патент указано, что четыре колеса автомобиля Toyota приводятся в действие благодаря собственному источнику питания. Эксперты предполагают, что производитель готовит электромобиль, оснащенный четырьмя электродвигателями. Пока неизвестно, когда компания воплотит запатентованную технологию в жизнь. Колеса на такой модели даже в неподвижном состоянии смогут полностью вращаться. Такой автомобиль от японского бренда мог бы стать идеальным в городских условиях, когда необходимо маневрировать и парковаться в узких местах. Возможно, автопроизводитель работает над автономной или полуавтономной городской машиной.