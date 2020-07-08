Переболевшие коронавирусом больные рассказали о симптомах после выписки

08.07.2020, 10:09, Разное

Больные, перенесшие коронавирус, рассказали о симптомах, которые преследуют их после выписки. Эксперты дали рекомендации выздоровевшим людям.

COVID-19 сравнивают с гриппом из-за схожей симптоматики, но при этом заболевание запускает новые патологические реакции, которые проявляются системной воспалительной реакцией, гиперреакцией иммунной системы, аутоиммунными воспалениями. Опасным проявлением считается нарушение свертываемости крови, которая сопровождается тромбозами или кровотечениями.

Также может поражаться нервная система, проявляясь утратой обоняния, вкуса, онемением, нарушением координации, головными болями, усталостью. Также коронавирус может протекать как энцефалит или менингит. Поражаются сосуды эндотелия, нервные клетки, сердечная мышца, органы.

После болезни пациенты ощущают слабость, скачки температуры, одышку, раздражительность, ощущение нехватки воздуха, боль в области сердца, жжение в горле, долгий кашель. Также рассказали о мышечных болях, нарушениях зрения, чувствительности ступней, высыпаниях на коже.

Человеку, перенесшему COVID-19, нужно избегать солнца, не забывать об умеренных физических нагрузках, прогулках, правильном питании, полноценном сне. Также необходимо исключить спиртные напитки, насыщенные жиры, в рацион добавлять продукты, богатые витаминами и минералами, антиоксидантами.