У сооснователя группы «Чайф» обнаружили коронавирус

08.07.2020, 9:58, Новости дня

Сооснователь и бессменный участник уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом, у него диагностирована пневмония.

Бегунов сообщил об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«К великому сожалению, я стал частью статистики – мне поставлен диагноз COVID-19, поставлена пневмония. И, к великому счастью, (…) поражение (легких) не так велико, как могло бы быть. Всего 10%», – рассказал он.

По словам 61-летнего музыканта, болезнь протекает «очень тяжело и очень резко», в его случае «острая фаза уже позади».

Он призвал всех соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски, чтобы вирус не распространялся. Кроме того, музыкант поблагодарил врачей, которые борются с новым заболеванием.

Бегунов также уточнил, что тесты других участников «Чайф» дали отрицательный результат. Однако из-за его болезни была приостановлена работа над новым альбомом и репетиции, также были отложены планы по съемкам клипа и интервью.

Группа «Чайф» была основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске.

На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых «Жизнь в розовом дыму» (1985 год), «Пусть все будет так, как ты захочешь» (1995 год) и «Теория струн» (2017 год).

Ранее перенесший COVID-19 актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал о последствиях болезни.