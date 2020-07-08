 

У сооснователя группы «Чайф» обнаружили коронавирус

08.07.2020, 9:58, Новости дня

Сооснователь и бессменный участник уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом, у него диагностирована пневмония.

Бегунов сообщил об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«К великому сожалению, я стал частью статистики – мне поставлен диагноз COVID-19, поставлена пневмония. И, к великому счастью, (…) поражение (легких) не так велико, как могло бы быть. Всего 10%», – рассказал он.

По словам 61-летнего музыканта, болезнь протекает «очень тяжело и очень резко», в его случае «острая фаза уже позади».

Он призвал всех соблюдать необходимые меры предосторожности, носить маски, чтобы вирус не распространялся. Кроме того, музыкант поблагодарил врачей, которые борются с новым заболеванием.

Бегунов также уточнил, что тесты других участников «Чайф» дали отрицательный результат. Однако из-за его болезни была приостановлена работа над новым альбомом и репетиции, также были отложены планы по съемкам клипа и интервью.

Группа «Чайф» была основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске.

На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых «Жизнь в розовом дыму» (1985 год), «Пусть все будет так, как ты захочешь» (1995 год) и «Теория струн» (2017 год).

Ранее перенесший COVID-19 актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал о последствиях болезни.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Сроки подачи документов в колледжи продлили

07.06 / Экс-госсекретарь Пауэлл высказался в поддержку Байдена

25.06 / США заверили Россию, что пока не планируют проведение ядерного испытания

15.05 / Лавров заявил о нечистоплотной борьбе за создание вакцины от коронавируса

06.06 / WSJ – Трамп поручил сократить военное присутствие США в Германии на 9,5 тыс. человек

17.06 / У Германии появился «цифровой инструмент» для борьбы с пандемией

08.06 / Марка Acura обновила маленький кроссовер CDX

22.05 / Турецкие отели изменят правила работы из-за коронавируса

21.05 / Путин наградил Захарову орденом Почета – “за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ”

25.06 / Пентагон направил в Конгресс США список китайских компаний для введения санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска