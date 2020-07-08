Что произошло за ночь 8 июля

В столице Сербии Белграде, вскоре после объявления президентом Александром Вучичем о повторном комендантском часе по стране, произошли беспорядки. Наиболее радикальные из нескольких тысяч участников протеста подожгли три полицейские машины и прорвались в здание парламента страны; их разгоняли с применением слезоточивого газа, есть раненые.
В Москве арестовали до сентября перешедшего в «Роскосмос» экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. По словам его защиты, засекреченное дело о госизмене связано с передачей спецслужбе Чехии (в пользу США) данных о военном сотрудничестве РФ и некого «ближневосточным африканским государством»; речь может идти о его статье про контракт с Египтом на поставку истребителей Су-35.
Коллеги Сафронова до ночи проводили пикеты в его поддержку у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 28 человек, в том числе телеведущая Ксения Собчак и бывший корреспондент «Новой» Никита Гирин. Всех их отпускали под обязательство о явке; последний человек вышел из ОВД около 2 часов ночи. Акции солидарности проходили также в Петербурге и на Кубани; утром к зданию УФСБ вышли журналисты в Новосибирске.
США уведомили ООН об окончательном выходе из ВОЗ ровно через год — 6 июля 2021 года. Как ответили в ООН, для выхода, о котором президент Трамп объявил в конце мая, Штаты также должны будут погасить долги перед ней: долг организации в виде начисленных взносов составляет более 200 млн долларов. После вспышки COVID-19 в его стране Трамп обвинял ВОЗ в «кампании по дезинформации» и требовал от ее руководства доказать независимость от Китая.