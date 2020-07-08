Что произошло за ночь 8 июля

Коротко.

США уведомили ООН об окончательном выходе из ВОЗ ровно через год — 6 июля 2021 года. Как ответили в ООН, для выхода, о котором президент Трамп объявил в конце мая, Штаты также должны будут погасить долги перед ней: долг организации в виде начисленных взносов составляет более 200 млн долларов. После вспышки COVID-19 в его стране Трамп обвинял ВОЗ в «кампании по дезинформации» и требовал от ее руководства доказать независимость от Китая.