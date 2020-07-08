Пробиотики продемонстрировали эффективноть против депрессии

08.07.2020, 9:54, Разное



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Новый обзор показывает, что у пробиотиков и пребиотиков есть потенциал в лечении депрессии. Научная работа опубликована в BMJ Nutrition Prevention & Health.

Пробиотиками называют полезные для человеческого организма микробы. Они могут содержаться в пищевых продуктах или БАДах. Пребиотики – вещества, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.

Ученые из Брайтонского университета (University of Brighton) и Кройдонской университетской больницы (Croydon University Hospital) ознакомились с 71 исследованием, посвященным тому, как пробиотики и пребиотики влияют на депрессию и тревожность. Только семь научных работ они признали достаточно качественными, чтобы включить в обзор. В него вошли исследования 12 штаммов бактерий-пробиотиков, самыми распространенными из которых были Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei и Bifidobacterium bifidum. Пребиотики были задействованы в двух работах.

Все исследования демонстрировали превосходство пробиотиков и пребиотиков над плацебо в борьбе с депрессией. Выводы исследований говорили о «значительном улучшении». Но данных, чтобы сделать вывод об их влиянии на тревожность, оказалось недостаточно.

Хотя отобранные учеными исследования были хорошего качества, результаты их обзора можно назвать предварительными. Это значит, что обзор демонстрирует целесообразность проведения более крупных исследований по этой теме. Об этом заявил Аллан Янг (Allan Young), профессор Королевского колледжа Лондона (King’s College London). Его комментарий для Science Media Centre цитирует CNN.

Авторы обзора указали, что ряд ограничений не позволяет сейчас назвать пробиотики действительно эффективным лекарством. Дело в том, что рассмотренные исследования были сравнительно короткими и относительно небольшими.

Точный механизм возможного влияния пробиотиков на настроение неизвестен. Ученые предполагают, что те могут снижать уровень воспалительных медиаторов в организме. Также они не исключают, что при депрессии могут быть сопутствующие заболевания, которые ее усугубляют (например, синдром раздраженного кишечника), и пробиотики воздействуют на них. Но недавний обзор показал, что доказательств эффективности пробиотиков при болезнях пищеварительной системы недостаточно.

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