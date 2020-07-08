 

Звезда «Дома-2» Элла Суханова показала фотографию с новорожденной дочерью

08.07.2020, 9:53, Разное

В первый день июля звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала матерью. Спустя три дня после рождения долгожданного ребенка, знаменитость показала подписчикам в Instagram фотографию с новорожденной дочерью.
Элла Суханова поделилась с фолловерами подробностями своих родов. По словам участницы реалити-шоу, все прошло достаточно гладко. Ей удалось избежать разрывов и истощения организма, давление было стабильным. Дочь родилась с весом 3430 граммов и ростом 53 сантиметра.

Участница «Дома-2» сначала показала подписчикам снимок пятки малышки, после этого поделилась видео, снятым во время выписки из роддома, и фото с супругом и дочерью. Недавно Элла Суханова поделилась с поклонниками серией снимков с новорожденной, имя которой пока не называет. По ее словам, на снимке малышке всего три дня, а новоиспеченная мать расплакалась от нежности, которую испытывает к своему первому ребенку. Дочь появилась на свет с густыми волосами, а участница телестройки отметила, что у нее не было изжоги из-за этого, как утверждают народные приметы.

Беременность у Эллы Сухановой протекала достаточно сложно. До 25 недели ее мучил токсикоз и частая рвота. Участнице реалити-шоу пришлось даже лежать в больнице под капельницами.



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