Генерал Маккензи усомнился в информации о российских выплатах Талибану

08.07.2020, 9:42, Новости дня

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи в беседе с журналистами поделился сомнениями относительно информации о том, что Россия выплачивала вознаграждения бойцам Талибана за убийства американских солдат.

«Эти данные не убедили меня, не убедили настолько, чтобы я пошел бы с ними в суд, и так часто бывает с разведданными с поля боя», – сказал Маккензи, главный американский генерал на Ближнем Востоке.

Он также выразил сомнения в том, что предполагаемые выплаты действительно привели к гибели американских военных в Афганистане.

«Я посчитал это очень тревожной информацией, но просто не нашел здесь причинно-следственных связей», – сказал генерал.

Некоторые представители разведки заявили, что информация о том, что Россия предлагала награды боевикам Талибана за убийства американских военных, включалась в брифинг разведки для президента Дональда Трампа в конце февраля.

Однако Белый дом отрицал, что Трампа информировали об этом в то время, утверждая, что информация не была признана достаточно достоверной, чтобы обратить на нее внимание президента.

Маккензи отметил, что он не видит достоверных связей между выплатами и гибелью американских солдат, но добавил, что разведданные не всегда носят однозначный характер.

По словам Маккензи, Россия была угрозой в Афганистане на протяжении многих лет, и многочисленные доклады говорят о российской поддержке сил Талибана.

При этом он также отметил, что вне зависимости от того, получал Талибан помощь от России или нет, он был и остается «серьезной угрозой системе защиты войск».

«На протяжении нескольких лет Талибан делал все, чтобы проводить операции против нас, поэтому на практике на местах ничего не изменилось в плане защиты войск», – заявил Маккензи журналистам.

Генерал пояснил, что напряженность между США и Россией в связи с Афганистаном была высокой из-за поражения России в этой стране в 1980-х. Поэтому Россия будет использовать любую возможность, чтобы «подбросить песок в шестеренки» и осложнить жизнь американцам, добавил он.

«Мы всегда должны помнить, что русские не являются нашими друзьями вообще и, в частности, в Афганистане, и они не желают нам добра, – сказал Маккензи. – Нам нужно помнить об этом все время, когда мы оцениваем те разведданные».