Появилась информация о тайной дочери Нагиева

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08.07.2020, 9:37, Разное

О романах Дмитрия Нагиева известно не так уж много. Самым обширным источником информации о его личной жизни являются мемуары бывшей жены. Алиса Шер в подробностях описала, как телеведущий ушел от нее к коллеге Наталье Коваленко.

Казалось, на этом любовные похождения Нагиева завершились, но, похоже, нет. Журналисты считают, что артист живет на две семьи.

Любовницу телеведущего якобы зовут Анна Спектор. Информация об их романе появилась еще пять лет назад. Тогда артист успокаивал Коваленко: мол, это все сплетни. По слухам, он даже обратился в СМИ с просьбой оставить его семью в покое, но скрыть провокационные данные не удалось.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Ноя 2018 в 3:34 PST

Журналисты уверены, что Спектор действительно является любовницей Нагиева и воспитывает от него тайную дочь. Девочку зовут Мира, ей восемь лет. Ребенок носит фамилию знаменитого отца.

По данным “Комсомольской правды”, Спектор живет в роскошном коттедже в Подмосковье. Дома в поселке, где поселилась предполагаемая любовница Нагиева, стоят около 30 миллионов рублей.

Напомним, что Нагиев недавно решился на откровенный разговор с журналистами о любимой женщине. Шоумен заявил, что она сопровождает его чуть ли не на каждой премьере, но с легкостью избегает нежелательного внимания прессы.



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