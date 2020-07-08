Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха

08.07.2020, 9:37, Разное

Роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха обещает стать одной из самых обсуждаемых тем июля, хотя герои этой истории не спешат делиться с журналистами подробностями. Впрочем, сам факт отношений оба уже подтвердили.

Некоторые коллеги актрисы не смогли сдержать радости и даже поделились прогнозами о том, чем закончится этот роман. “Лиза еще и замуж за Илью выйдет! Хочется, чтобы у них все сложилось”, – заметил товарищ Арзамасовой по сцене.

Он добавил, что часто молодые люди “погуляют и разбегаются”. Со звездой “Папиных дочек” такого произойти не должно. Девушка, заметил артист, воспитана в строгих правилах.

Напомним, что об отношениях с актрисой высказался Илья Авербух. Он подтвердил слухи о романе, однако подробности раскрывать отказался. Личную жизнь тренер хочет оставлять скрытой от посторонних глаз как можно дольше.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Июл 2020 в 5:34 PDT

Напомним, что слухи о романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ после того, как пару засняли во время свидания в кафе. Отпираться влюбленные не стали, но и подробности отношений не раскрыли.