 

Николай Соболев назвал рэпера Моргенштерна «корыстным и негативным человеком»

08.07.2020, 9:30, Разное

В эфире YouTube-шоу «Макарена» блогер Николай Соболев высказал свое мнение по поводу рэпера Моргенштерна. Он считает его талантливым музыкантом, однако «негативным и корыстным человеком».
По словам блогера, он восхищается талантом Алишера Валеева и думает, что рэперу удастся добиться мирового признания. Как о человеке, у Николая Соболева сложилось не совсем приятное впечатление. Блогер думает, что музыкант обладает не только тяжелым характером, но и злоупотребляет запрещенными веществами. По его мнению, люди не отдают себе отчет в том, как наркотики «въедаются в мозг» и начинают ими манипулировать. Сам артист уверяет, что поборол свою зависимость и злится, когда его энергичность и самоотдачу на концертах связывают с «допингом».

22-летний рэпер известен многим поклонникам своими эпатажными выходками. Он часто хвастается роскошной жизнью, может открыто оскорбить своих поклонников, а также демонстративно потребительски относится к женщинам. Хотя, по словам 27-летнего блогера, Моргенштерн ранее был «праведником» и критиковал известных личностей за их поведение. С приходом популярности Алишер Валеев кардинально изменился. Концерты рэпера Николай Соболев считает «невероятными», так как материал подается «круто и органично». Кроме этого, те приемы «черного маркетинга», которые применяет команда Моргенштерна, действительно работают, а его музыка – это «очень профессионально».



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