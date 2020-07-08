В РФ утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
08.07.2020, 9:30, Новости дня
Правительство РФ утвердило особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний, сообщила пресс-служба кабмина.
«При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учетом ряда особенностей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что алгоритм действий был отработан во время эпидемии коронавируса и доказал свою эффективность. В постановлении указано, что утверждение этих мер поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.
В частности, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.
Кроме того, для помощи заболевшим будут привлекаться врачи любой специализации и фармацевты, которые прошли обучение по краткосрочным программам.
Также с письменного согласия пациента больничные листы и рецепты могут быть выданы в электронном формате.
«В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации», – добавляется в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года.
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