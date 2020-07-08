 

Спинтроника может стать основой высокоскоростного wi-fi

08.07.2020, 9:30, Разное

Ученые открыли новый способ создать высокоскоростную сеть wi-fi. Для этого специалисты международной исследовательской группы использовали в качестве основы спинтронику.
Разработка может совершить кардинальный прорыв в создании нового высокоскоростного энергоэффективного стандарта для передачи данных wi-fi. Высокая скорость при низком энергопотреблении откроет новые перспективы для развития интернета и обмена информацией. В существующих технологиях электроника потребляет огромное количество энергии. Сейчас исследователи использовали возможность передачи электронов в электрических токах для передачи формы спина, то есть углового момента.

Метод спинового тока может дать не только потенциально иную скорость, он также использует меньше энергии. Хорошим проводником чистого спинового тока при этом может быть любой электроизоляционный антиферромагнитный материал. В ходе эксперимента научная группа продемонстрировала передачу и усиление высокочастотных переменных спиновых токов.

В тонких слоях антиферромагнитного NiO угловой момент опосредован кратчайшими спиновыми волнами, аналогичными с квантово-механическим туннелированием. Использование инновации при комнатных температурах на гигагерцевых частотах в будущем станет базой для создания и развития еще более эффективного стандарта связи на основе спинтроники.



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