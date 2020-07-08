 

Психолог о детях Прилучного после отдыха с Карпович: Будет травма

08.07.2020, 9:23, Разное

Специалист объяснила, что развод родителей – очень болезненный процесс для детей. Даже если они очень маленькие и до конца не понимают происходящего, они в любом случае чувствуют напряжение. И если Прилучный действительно так быстро заменил Муцениеце на Карпович, то это только ухудшает ситуацию.

По словам психолога, нового партнера нужно вводить в семью постепенно. Дети, сколько бы лет им ни было, наверняка будут мечтать, чтобы родители снова жили вместе. Поэтому резкое появление Карпович рядом с Прилучным может отрицательно сказаться на неокрепшей психике.

Не исключено, что дети и во все будут препятствовать новому роману отца. Иногда в таких случаях родитель встречает резкое сопротивление, ведь ребенок хочет, чтобы рядом была мать, а не чужая женщина.

“Травма будет”, – подчеркнула специалист, рассуждая о возможном состоянии детей Прилучного после отпуска с Карпович.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 12:22 PST

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце состояли в браке с 2011 года. Официально он был расторгнут в феврале 2020-го.

За время совместной жизни у пары появилось двое детей. В 2013 году родился сын, его назвали Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.

Отметим, что Прилучный не стремится делиться подробностями личной жизни. О его предполагаемом романе с Карпович стало известно после того, как пару засняли вместе на отдыхе. Артист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.



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