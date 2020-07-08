 

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии доказательств вины подзащитного

08.07.2020, 9:16, Новости дня

Доказательств, обосновывающих вину в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в уголовном деле нет, утверждает его адвокат Иван Павлов.

«Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану. Это отличает это дело от других подобных дел. В нем нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», – передает ТАСС слова адвоката.

Ранее Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.



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