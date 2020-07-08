 

Новый кроссовер Toyota Wildlander обогнал по популярности Kia Sportage

08.07.2020, 9:15, Новости дня

Японский кроссовер Toyota Wildlander поступил в продажу около трех месяцев назад.

Вместе с тем за указанный период удалось продать свыше 19 тысяч машин. Этот результат превзошел показатели прежнего лидера в своем сегменте Kia Sportage, который приобрели около 18 тысяч клиентов. Напомним, японский паркетник по техническим параметрам соотносится с моделью RAV4. Кроме того, разработчики усовершенствовали бамперы, светодиодную оптику, а также задние фонари.

Кроме того, новинка получила 2-литровый бензиновый агрегат с мощностью 171 л.с. Для более требовательных клиентов также доступна модификация с гибридной установкой на 2,5 литра с мощностью 222 л.с. Модель получила камеру кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль.



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