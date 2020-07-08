В результате протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 протестующих

08.07.2020, 9:08, Новости дня

По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщил директор столичной полиции Владимир Ребич.

«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов», – передает ТАСС слова Ребича.

Во вторник президент Сербии Александр Вучич объявил, что в Белграде вводится комендантский час из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции. После этого в сербской столице начались массовые беспорядки.

Около 5 тыс. человек вышли к парламенту, сожгли три полицейских машины и напали на кордоны. Некоторым удалось прорваться в административное здание. Полиция применила слезоточивый газ, передает телекомпания RT.