В больнице скончался пострадавший от пожаров в Луганской области

08.07.2020, 8:54, Новости дня

Ночью 8 июля в Луганской области скончался местный житель, который пострадал вследствие лесных пожаров. Об этом в Faceboоk проинформировал представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

“Мужчина 1962 года рождения, который находился в реанимации в тяжелом состоянии с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное”, – написал он.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ОСІБ ВІД ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ЛУГАНЩІНІ СТАНОМ НА 7.00.Чоловік 1962 року народження, який… Posted by Павел Лисянский on Teisipäev, 7. juuli 2020

Лесной пожар начался 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области и добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.

По данным МВД на вечер 7 июля, погибли шесть человек. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов.

Планировалось использование авиации спасателей из Краматорска Донецкой области. Однако боевики не обеспечили режим тишины, в связи с чем от тушения самолетами пока отказались.