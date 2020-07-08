Нейросеть поможет выращивать искусственные органы

08.07.2020, 8:53, Разное

Ученые из США и РФ открыли новый способ выращивания искусственных органов. Для этого группа исследователей из Московского физико-технического института, Института системного программирования и Института глазных исследований Гарвардской школы медицины использовали нейросеть.

Инновационная технология распознает ткани сетчатки глаза, которая только формируется, до ее дифференцировки. Все органы и ткани органов состоят из клеток с разными функциями и свойствами, приобретенными в ходе своего развития. Любые клетки в стадии стволовых могут создавать все типы клеток зрелого организма. На стадии синтеза белков специализация клеток разделяется.

Ученые применили биоинформатику, машинное обучение и искусственный интеллект для того, чтобы предсказать разделение в сетчатке, созданной из стволовых клеток. Регенерация этого органа является крайне ограниченной. Нейронная сеть основывается на фотографиях, сделанных простым световым микроскопом. Эксперты посредством флуоресцентного репортера идентифицировали 1200 изображений. Ученые обучили нейросети на 750 изображениях, использовав возможности валидации и тестирования.

Если человек определяет клетки после дифференциации в 67 процентах, то у обученного алгоритма этот показатель достиг 84 процентов. При этом инновация не требует сложных красителей, изображений или флуоресцентных репортеров. В будущем разработка поможет в создании способов клеточной терапии различных заболеваний сетчатки. Также метод можно успешно перенести на любые клеточные линии и искусственные органы для человека.