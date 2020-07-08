Бывший продюсер озвучила заработок Харламова

08.07.2020, 8:37, Разное

“У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю”, – на своей странице в “Инстаграм” заявил Гарик Харламов. В свойственной ему ироничной манере артист заранее признался в целом ворохе психических отклонений, фобий и грехов, в которых его могут обвинить недоброжелатели.

Однако Олеся Сазыкина, которую юморист упомянул первой, утверждает, что у нее есть доказательства знакомства с Гариком Харламовым. Девушка рассказала, что много лет работала на канале “МУЗ ТВ”, и ей довелось побыть продюсером одной “плохой программы” юмориста.

Это шоу пришлось достаточно быстро убрать из эфира, поскольку рейтингов оно не давало. Продюсер пояснила, что лишь дала прессе комментарий о том, что Харламов часто опаздывал на съемки и страдал от игромании.

Нашлось у Сазыкиной и что добавить о бывшем ведущем шоу, которое она продюсировала. “По моей информации, один съемочный день у Харламова стоит порядка 750 тысяч рублей, поэтому Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины”, – заключила Олеся.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июл 2020 в 3:42 PDT

Напомним, что новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стала одним из самых громких событий начала лета. Ходили слухи, что это неудачная шутка, но вскоре даже самым въедливым скептикам пришлось признать, что эта красивая пара распалась.