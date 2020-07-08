 

Внимательные поклонники восхитились упругими ягодицами на селфи Ирины Шейк

08.07.2020, 8:17, Разное

В микроблоге Instagram Ирина Шейк опубликовала новое селфи, сделанное после душа. Однако поклонники акцентировали свое внимание не на лице без макияжа и мокрых волосах модели, а на упругих ягодицах, которые были видны в отражении зеркала.
После душа Ирина Шейк вышла в черном белье марки Intimissimi. Экс-возлюбленная Брэдли Купера позировала на камеру смартфона, сидя спиной к зеркалу. Благодаря этому эффектному приему, поклонникам не только удалось рассмотреть соблазнительное бра знаменитости, но и упругие ягодицы в стрингах. Также фолловеры обратили внимание на тонкую талию 34-летней модели. В комментариях можно было увидеть большое количество комплиментов женственным изгибам Ирины Шейк.

Подписчики сошлись во мнении, что даже в домашней обстановке модель выглядит очень привлекательно и сексуально. Красоту звезды поклонники считают «естественной», а также они сошлись во мнении, что теперь Брэдли Купер и Криштиану Роналду «кусают локти». Ирину Шейк один из комментаторов назвал «богиней, спустившейся с небес».



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