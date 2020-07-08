Скандалы: Бумажный «рецепт» против «красной зоны»

08.07.2020, 8:12, Разное

Как спасают жизни экспресс-тесты на коронавирус

Усилия, которые предпринимает всероссийский штаб по борьбе с коронавирусом, постепенно дают о себе знать. Уже больше месяца устойчиво снижаются цифры ежедневного прироста инфицированных. И наоборот также стабильно растет количество выздоровевших. К сожалению, ползет вверх и кривая безвозвратных потерь.

Все это означает, что, несмотря на достигнутые успехи противодействию заразе, по-прежнему необходимы самые жесткие меры по противодействию угрозе. Только жесткость эта нужна не в штрафах и запретах на перемещения по городу без индивидуальных средств защиты, а в разработке и принятии мер, которые и осенью-зимой позволят обойтись без карантина 2.0.

АнтиТЕЛО и антиДЕЛО

Более 20 миллионов тестов, сделанных в России на выявление антител к вирусу SARS-CoV-2 не только вывели страну в число мировых лидеров по количеству проведенных исследований, но и действительно внесли свой вклад в эффективное, научно обоснованное противостояние с коронавирусом. На этом сходятся большинство экспертов, представляющих, как практическую медицину, так и академические круги. Именно на основе их оценок принимает решения и правительство, и региональные администрации. Несмотря на успехи, достигнутые на антиковидном фронте, очевидно, что финальная битва с инфекцией еще впереди. И дело не в том, что вакцина только на подходе, а получаемые учеными в режиме реального времени данные о природе коронавируса можно интерпретировать и как невозможность получения «серебряной пули» – универсальной прививки против всех штаммов и мутаций новой «короны». Все больше говорится о «новой нормальности» – необходимости перестройки социальных привычек и навыков огромного количества людей. И если к масках и перчаткам многие уже успели привыкнуть и даже находят способы самовыражения, рисуя забавные картинки и слоганы, то вот с тестами, как частью постпандемического порядка немного сложней.

Экспресс-тестирование на СOVID-19, которое очевидно тоже станет частью «новой нормальности», уже сегодня позволяет выявлять сотни тысяч случаев инфицированных, спасает жизни на всех континентах. В отличие от ПЦР-тестов, требующих дорогостоящего оборудования и высококлассных профессионалов для правильной эксплуатации, набирающие популярность ИХА-тесты или иммунохромографический анализ позволяет обходится малым. Фактически экспресс-тест это тест-полоска или кассета, на которую наносят каплю крови пациента, а система даёт ответ на наличие антител к вирусу. Никаких специальных знаний тут не нужно, достаточно просто следовать инструкции. Именно на этом принципе основан популярный во всем мире тест на беременность для домохозяек. Достаточно уметь отличить одну полоску, когда антител к «короне» нет, от двух или трех – когда соответственно в организме присутствуют соответствующие антитела IgM и IgG. Именно они показывают, в «разгаре» ли заболевание или тестируемый уже переболел и имеет иммунную защиту.

Особенности национальной…

Отечественное здравоохранение в настоящее время допустило до практического применения сразу несколько десятков тест-систем на антитела. Многие из них поставляются из Китая, также есть крупные производители из Южной Кореи, на опыте которой, в том числе, основывается убежденность специалистов в том, что именно массовое тестирование способно, если и не полностью остановить пандемию, то хотя бы существенно замедлить ее прогресс. Замедлить хотя бы до момента появления надежных вакцин, отработанных методик лечения.

Интересно заглянуть в ведущийся Росздравнадзором реестр официально зарегистрированных исследовательских платформ по коронавирусу. Большинство зарубежных тестов, зарегистрированных в Российской Федерации, произведены в КНР, который первый столкнулся с «сиянием короны». Вместе с тем, про качество китайских систем легенды отнюдь не ходят. И в этих условиях сопоставимые по цене диагностические платформы компаний из Южной Кореи являются надежным решением для систем здравоохранения всех уровней.

Например, компании Sugentech и Wells Bio являются лидерами тест-систем, выявляющих наличие антител. Компания RapiGEN разработала и уже успешно поставляет ИХА-тесты нового поколения, способные определять не только антитела, но и всего за пять минут могут найти частицы самого вируса. Уже сейчас понятно, что вовремя выученные уроки антивирусной стратегии Сеула могут спасти миллионы жизней по всему миру. России, где статистика заражений все еще далека от идеальной, в преддверии ожидаемой осенью-зимой второй волны вируса также следовало бы внимательней присмотреться к опыту дальневосточного соседа. Возможно, экспресс-тесты на входе в каждый магазин, и могут кому-то показаться перебором. Но, когда речь идет о спасении сотен тысяч жизней и возможности нового простоя почти всей экономики, согласитесь, это может стать меньшим злом. Тем самым, с помощью которого можно победить гораздо большее, глобальное корона-зло.