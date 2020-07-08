Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

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08.07.2020, 8:08, Новости дня

Ученые сообщили о вероятном полном излечении от ВИЧ-инфекции пациента из Бразилии, что произошло благодаря агрессивному сочетанию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3). Это третий случай излечения от ВИЧ в истории.

От ВИЧ смог вылечиться 36-летний мужчина из Бразилии, которого называют «Пациентом из Сан-Паулу». Курс лечения уменьшил число вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не находили в его крови, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Science.

Также до чрезвычайно низких уровней сократилось число антител, что свидетельствует об отсутствии зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У большинства пациентов, которые принимают антиретровирусную терапию, вирусная нагрузка вновь начинает расти в течение нескольких недель.

При этом ученые не уверены до конца в том, что «Пациент из Сан-Паулу» действительно излечился от ВИЧ. Они пока не исследовали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие инфекции.

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании. Ему был трансплантирован костный мозг, что и привело к излечению.

Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда пациенту делали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.

Вместе с тем канадские ученые заявляли, что антиретровирусная терапия не может полностью уничтожить ВИЧ.



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