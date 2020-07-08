 

Из-за боевиков к тушению пожаров в Луганской области не смогли привлечь авиацию – облгосадминистрация

08.07.2020, 7:45, Новости дня

Для тушения лесных пожаров, бушующих в Луганской области, спасатели не смогли привлечь специализированную авиацию. Об этом 8 июля в видеообращении в Facebook сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

“Планировали привлечь авиацию ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”) к тушению этого пожара. (…) Два самолета стоят заправлены и топливом, и водой, но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никакой гарантии безопасности мы не даем. Поэтому рисковать еще дополнительно жизнью людей никто уже не стал”, – сказал он.

Posted by Сергей Гайдай on Teisipäev, 7. juuli 2020

Перед этим в Facebook Луганской ОГА со ссылкой на Гайдая сообщили, что для тушения пожара не смог вылететь специализированный самолет из Харькова.

“С той стороны нам не подтвердили режим тишины”, – объяснил чиновник.

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Posted by Луганська обласна державна адміністрація on Teisipäev, 7. juuli 2020

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области 7 июля добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.

По данным МВД, погибли шесть человек. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов, планировалось использование авиации спасателей из Краматорска Донецкой области.

По данным представителя украинского омбудсмена Павла Лисянского, госпитализированы 28 человек, среди них 17 детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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