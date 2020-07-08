Из-за боевиков к тушению пожаров в Луганской области не смогли привлечь авиацию – облгосадминистрация
08.07.2020, 7:45, Новости дня
Для тушения лесных пожаров, бушующих в Луганской области, спасатели не смогли привлечь специализированную авиацию. Об этом 8 июля в видеообращении в Facebook сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.
“Планировали привлечь авиацию ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – “ГОРДОН”) к тушению этого пожара. (…) Два самолета стоят заправлены и топливом, и водой, но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никакой гарантии безопасности мы не даем. Поэтому рисковать еще дополнительно жизнью людей никто уже не стал”, – сказал он.
Posted by Сергей Гайдай on Teisipäev, 7. juuli 2020
Перед этим в Facebook Луганской ОГА со ссылкой на Гайдая сообщили, что для тушения пожара не смог вылететь специализированный самолет из Харькова.
“С той стороны нам не подтвердили режим тишины”, – объяснил чиновник.
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Posted by Луганська обласна державна адміністрація on Teisipäev, 7. juuli 2020
Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области 7 июля добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.
По данным МВД, погибли шесть человек. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов, планировалось использование авиации спасателей из Краматорска Донецкой области.
По данным представителя украинского омбудсмена Павла Лисянского, госпитализированы 28 человек, среди них 17 детей.
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