Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года

08.07.2020, 6:37, Разное

Овен

Сегодня Овнам будет трудно совладать с эмоциями. Постарайтесь настроиться на спокойный, размеренный рабочий лад, сконцентрировавшись на текущих делах. Распишите пошагово план решения всех задач и просто следуйте ему. Любые отклонения от магистрального пути могут вызывать в вас безудержный всплеск чувств и эмоций, что может сильно помешать достижению целей. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, грамотно распределенные время и спокойствие будут на вес золота.

Телец

Настройтесь на позитив. Сегодня Тельцам может захотеться поворчать и пожаловаться на жизнь, что негативно отразиться на делах, да и у окружающих вряд ли вызовет понимание. Да, многие вещи могут выводить из себя, но лучше проявить стоическую выносливость, чем превращаться в брюзжащую токсичную персону. Гороскоп говорит, даже в неудачах постарайтесь видеть позитив. Негативный опыт – это тоже опыт, который делает нас сильнее. Не забывайте об этом.

Близнецы

Не исключено, что сегодня будут бурлить любовные чувства. Близнецы будут погружены в романтические переживания, что с одной стороны может быть очень приятным, но с другой – отодвинет все остальное на задний план. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, постарайтесь хотя бы минимально соблюсти баланс, уж совсем не выпадая из обычной жизни в сферу возвышенных эмоций. А в остальном, если личная жизнь будет складываться хорошо – радуйтесь и наслаждайтесь.

Рак

Скажите сегодня теплые слова близким и любимым людям. Если у Раков в груди будет гореть огонь любви и доброты, то они могут подарить энергию, оптимизм и надежду окружающим, а также улучшить отношения с теми, кто для них дорог. Гороскоп говорит, сегодня вы можете почувствовать себя “архитектором человеческих душ”. Ваша эмпатия и умение понимать других людей будет на высоте. Поэтому вы сможете сделать много благих дел.

Лев

Сегодня Львам пригодятся их навыки самодисциплины. Будет очень важно доводить начатое до конца, но вам это, скорее всего, будет и не в тягость: вы будете работать с невероятным энтузиазмом. Будьте сосредоточены и не позволяйте другим людям или истекающему времени на вас. Рассеянность и поспешность могут привести к досадным ошибкам. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, если вы уж взялись делать некоторую работу – делайте ее правильно и добросовестно.

Дева

Не исключено, что у Дев сегодня может быть приступ меланхолии. Найдите утешение в своей работе, это отвлечет вас, и все пройдет. Также гороскоп говорит, постарайтесь не слишком ильно критиковать других людей, это чревато конфликтами. Сосредоточьтесь на своих собственных задачах и планомерно их выполняйте. При этом не стоит откладывать важные вещи на потом. Горы, которые кажутся неприступными, будут продолжать расти, пока вы не сделаете первый шаг для их покорения.

Весы

Весам не стоит сегодня витать в облаках. Из-за этого вы можете пропустить мимо внимания как проблемы, так и хорошие возможности. А не сделанные важные дела могут преследовать вас в будущем. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, следует по возможности уделить время структурированию свое жизненного и рабочего пространство. Обустройте свой письменный стол, приберитесь в квартире, выкиньте ненужный хлам, отремонтируйте элементы интерьера, приобретите свежую одежду и так далее. Чем больше вы достигнете сегодня, тем лучше вы будете чувствовать себя в ближайшем будущем.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов хороший день для того, чтобы строить планы на будущее. Подумайте, туда ли вы сейчас движетесь, куда вам хочется. Что и как можно скорректировать. Неспешно обдумайте свою жизнь, чтобы понять свои истинные желания и отделить их от навязанного долга. Гороскоп говорит, если какие-то из ваших прежних целей потеряли свою актуальность – лучше отбросить их и поставить новые, чем продолжать идти в неверном направлении.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня девизом будет фраза “движение – это жизнь”. Постарайтесь не закукливаться. Сделайте выбор в пользу высокого тонуса и динамики. Тогда вам не только удастся сделать больше полезных дел, но и просто получить от дня удовольствие. Но гороскоп предупреждает, быстрое движение – это не значит легкомыслие. Не делайте шаги вперед, если вы не уверены, что находитесь на твердой почве. Используйте хорошо проверенные успешные рецепты из своего арсенала.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с критикой, причем не всегда тактичной и конструктивной. Можно сказаться одно – переживать из-за этого не стоит. Сохраняйте спокойствие опытного мудреца. Даже если кто-то нарочно будет пытаться вас задеть – вычлените рациональное зерно в его словах, чтобы стать лучше. А все остальное – отбросьте, это не стоит ваших мыслей. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, вы и сами можете быть весьма критичны. Не переусердствуйте с этим, будьте терпеливы с другими людьми. Особенно с теми, кто для вас важен.

Водолей

Водолеям сегодня понадобится психологический щит. Могут найтись весьма токсичные люди, которые могут испортить вам настроение. Постарайтесь оградиться от них, но не факт, что это будет технически возможно. Слова некоторых людей могут показаться чересчур резкими, даже если они в своих намерениях не будут хотеть вас задеть. Гороскоп говорит, обрабатывайте эту энергию за счет собственного несокрушимого позитивного настроя. И тогда все негативные эманации пройдут мимо вас, не причинив вреда.

Рыбы

К сожалению, для Рыб это не день веселья и игр. Будьте серьезны и собраны, особенно в сферах, касающихся карьеры и денег. При этом вы можете чувствовать раздражающую эмоциональную тяжесть, заставляющую вас быть менее энергичными, чем обычно. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, включите рациональный ум и держите нос по ветру. Трезвое состояние сознания, позволяющее системно взглянуть на ситуации и принять важные решения – это то, что вам нужно.