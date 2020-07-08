 

Михаил Галустян трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

08.07.2020, 6:37, Разное

Три семерки преследует комика по жизни. Михаил Галустян отмечал, что заветные числа выгравированы на их обручальных кольцах и символизируют единство семьи юмориста. Красивая дата важна не только
образованием новой ячейки общества, но и днем рождения самой Виктории – жены Галустяна.

Комик неоднократно рассказывал, как тепло относится к своей жене и двум дочерям. Стоит отметить, что звездная супруга всегда поддерживает мужа и даже становится участницей его творческих номеров. Несколько недель назад в эфир вышли первые серии шоу “Миша портит все”. По сюжету развлекательной программы Галустян попадет в тюрьму, откуда собственно и должна его вытащить Виктория. Ради съемок шоу девушка вернулась с отдыха из Сочи.

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Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) 7 Июл 2020 в 1:42 PDT

Сегодня артист трогательно поздравил свою деятельную супругу на просторах “Инстаграма”. Михаил написал теплые слова и напомнил подписчикам, что 7 июля является важным днем в семье Галустян.

“Давайте поздравим очень добрую,
красивую и еще очень маленькую девочку с Днем рождения. P.S. Сегодня еще и годовщина нашей свадьбы”, – заявил артист в личном блоге.

К поздравлениям присоединились коллеги по цеху юмориста. Жена Александра Реввы публично призналась в любви Виктории и пожелала ей крепкого здоровья. Многочисленные подписчики комика отметили сногсшибательную внешность молодой именинницы. Комментаторы добавили, что супруге Галустяна еще долгое время не понадобятся никакие подтяжки и коррекции фигуры.



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