 

Сафронова подозревают в передаче Чехии данных о военном сотрудничестве России

08.07.2020, 6:35, Разное

России и стран Ближнего Востока.

ФСБ подозревает бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова, арестованного сегодня по делу о госизмене, в передаче военных данных спецслужбам Чехии. Конечным получателем, по версии следствия, были США, рассказал РБК адвокат журналиста и глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Сафронов, согласно материалам дела, якобы был завербован Чехией в 2012 году, а в 2017-м получил задание от сотрудника чешской спецслужбы и «через интернет» передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ с Африкой и Ближним Востоком.

Подтверждений, что Сафронов действительно что-то передавал, в деле нет, отметил Павлов. Все документы в деле «не секретны и не конкретны», добавил он. Дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако на заседании следователь упоминал его статью в «Коммерсанте» о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, из-за которой на газету составляли протокол о разглашении гостайны (мировой судья прошлым летом отказалась его рассматривать и вернула материалы Роскомнадзору).

В разговоре с журналистами Павлов допустил, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с продажей истребителей, о которой Сафронов писал в «Коммерсанте» в статье от 18 марта 2019 года.

Сумма контракта от 2018 года на более 20 самолетов должна была составить порядка 2 миллиарда долларов. После выхода материала «Ъ» США пригрозили санкциями Каиру, который хотел усилить свои ВВС на фоне перевооружения Израиля. В мае ТАСС сообщил о начале сборки самолетов для Египта на дальневосточном авиазаводе; дата поставок, по данным агентства, еще не была определена.

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Источник: Новая газета



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