Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

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08.07.2020, 6:23, Разное

По данным социологов, важными для страны предстоящие выборы президента Белоруссии – 2020 считают свыше 91% граждан. Это странно, учитывая, что большинство популярных конкурентов Александра Лукашенко были даже не зарегистрированы, отмечают журналисты портала “ПолитНавигатор”.

Так, большинство подписей за бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало Центризбирком республики признал фальшивыми. Другой популярный кандидат – экс-глава “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико – был задержан Комитетом госбезопасности в середине июля и до сих пор находится в следственном изоляторе.

Журналисты полагают, что в итоговых бюллетенях будет представлен Лукашенко и несколько кандидатов, призванных составить видимость конкуренции. Если подсчитать число тех, кто желает голосовать, нынешнего белорусского лидера поддержат около 70% граждан, уверены они. Примерно треть оставшихся голосов поделят между собой так называемые кандидаты-спойлеры.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. С 1994 года республику возглавляет Александр Лукашенко. Ограничений по количеству сроков в конституции Белоруссии не существует, поэтому глава государства намерен занять высший пост в шестой раз.

EXTA Live:

Судя по количеству подписей и их соотношению, уже можно сделать примерный прогноз о том, как Ермошина посчитает голоса на предстоящих «выборах»:

Лукашенко — 74,41%;
Бабарико — 6,36%;
Канопацкая — 5,62%;
Черечень — 5,49%;
Дмитриев — 4,1%;
Тихановская — 4,02%. pic.twitter.com/nnCdjTtvBH

— local (@R1313131313) June 30, 2020

Предвыборная гонка началась во второй половине мая. Валерий Цепкало, Виктор Бабарико и политический активист, жена блогера Сергея Тихановского Светлана быстро собрали нужные 100 тысяч подписей для выдвижения. В их поддержку в городах Белоруссии прошли многочисленные акции.

После этого Александр Лукашенко заявил, что не допустит в республике повторения украинских событий. Он призвал армию и правоохранительные органы быть готовыми встать на защиту порядка.



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