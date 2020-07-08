Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины

08.07.2020, 6:23, Разное

Бывший президент Украины Петр Порошенко не понимает, почему в стране уменьшается количество людей в десантно-штурмовых войсках, подразделениях морской пехоты, сокращается эскадрилья истребителей. Бывший лидер считает, что власти должны были в рамках госзаказа подготовить ракеты, но этого не сделали.

Порошенко напомнил, что испытания реактивной системы залпового огня “Ольха” и маловысотной противокорабельной ракеты “Нептун” уже завершены, но на серийное производство и поставку средств нет.

Кроме того, Петр Алексеевич раскритиковал нынешнюю власть Украины за то, что остановила сотрудничество с Америкой только на комплексах “Джавелин”. Именно поэтому, по мнению экс-президента, армия в стране находится на грани катастрофы.

“Скажите, пожалуйста, я это сейчас утверждаю впервые в эфире – мы знаем, что у нас на сегодняшний день зимняя форма, не проведено ни одного тендера?” – добавил Порошенко.

Военный обозреватель газеты “Комсомольская правда” Виктор Баранец уже назвал “рекламную кампанию” украинской ракеты “Нептун” типичной антироссийской милитаристской чесоткой.

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Публикация от Петро Порошенко (@petroporoshenko) 6 Июл 2020 в 3:33 PDT

Напомним, недавно стало известно об аферах, которые проворачивал Петр Порошенко при Владимире Зеленском. Экс-президент едва не скрывал эти махинации.