Украинка превратила себя в «инопланетянку»

08.07.2020, 6:12, Разное

31-летняя жительница Украины Анастасия Покрещук называет себя моделью, однако прославилась она из-за своей любви к радикальным деформациям лица.

Сначала она делала вполне обычные процедуры по увеличению размера губ и скул,а также изменяла форму носа, но потом этого ей стало мало и она решила стать еще более "обаятельной и привлекательной".

Секрет этого она заметила в том, чтобы закачивать в свои скулы все больше и больше гиалуроновой кислоты. Это вещество уже давно используется в косметологии, потому что гиалуроновая кислота считается естественной и потому безвредной для организма человека. Само тело человека вырабатывает ее в нужных количествах.

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_) 6 Июл 2020 в 7:34 PDT

Однако Покрещук на данный момент настолько переборщила с кислотой и скулами, что ее внешний вид у многих людей стал вызывать сильное отторжение. В соцсетях ее обзывают уродиной, инопланетянкой, фриком и тд., но сама она считает себя очень красивой. И ее поклонники в инстаграме придерживаются того же мнения.

Подписчиков лишь в одном инстаграме у нее почти 160 тысяч.

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_) 27 Июн 2020 в 6:24 PDT

При этом Покрещук высказывалась, что она и далее продолжит впрыскивать в свое лицо гиалуроновую кислоту.

"Мне нравится моя внешность. Раньше я была серой мышкой. У меня был слишком большой нос, а сейчас мои губы и щеки выглядят просто отлично", – пояснила Покрещук, появившись недавно в британском телешоу "This Morning".

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_) 1 Июн 2020 в 11:54 PDT

Покрещук сама вводит себе кислоту под кожу, следуя рекомендациям онлайн-уроков. Она утверждает, что все знает о потенциальной опасности и не забывает стерилизовать инструменты.

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_) 23 Мар 2020 в 6:59 PDT

Покрещук признается, что многие ее "не понимают" и даже ее родная мать называла ее сумасшедшей. Но для нее все это неважно, потому что сейчас она считает себя счастливой и новый облик сделал ее более уверенной в себе.

Всего на свои косметические манипуляции Покрещук потратила около 2 тысяч долларов, что намного меньше, чем если бы она делала то же самое в профессиональной клинике. Однако результаты вероятно были бы куда лучше.

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_) 3 Июл 2020 в 2:52 PDT



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