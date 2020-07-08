Глюк в Матрице во время прогулки с собакой

08.07.2020, 6:12, Разное

"Мне 21 год, у меня есть собака и когда я прихожу вечером с работы домой, я долго бегаю с ней по улице. Раньше я жил в кампусе университета, но из-за коронавируса нас "разогнали", поэтому я переехал в дом своих родителей.

Их дом находится в безопасном тихом районе, где во время моих ночных прогулок со мной ранее никогда не происходило ничего странного или опасного. Но месяц назад, в начале июня, произошло следующее:

Было где-то 11 часов вечера, когда я вышел с собакой на пробежку. Мы побегали, а потом стали возвращаться назад, когда я заметил человека, идущего с немецкой овчаркой параллельно нам на противоположной стороне улицы (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

После того, как я взглянул на них еще раз, я увидел, что они остановились на одном месте. Я подумал, что наверное его собака решила помочиться. Сам я продолжал идти по своей стороне улицы и мой пес шел рядом и что-то вынюхивал.

Потом я снова посмотрел в сторону человека с овчаркой и … я не знаю, как это описать, но они выглядели так, словно были заморожены во времени. И собака и мужчина застыли на месте, хотя мужчина поднял ногу, а собака лапу, словно собираясь сделать следующий шаг. Они были полностью неподвижны, словно Вселенная нажала на кнопку "Пауза".

Было уже очень поздно и темно, но наша улица была очень хорошо освещена фонарями, поэтому я был уверен, что это не иллюзия из-за темноты. Я мог хорошо рассмотреть, что на мужчине надета синяя толстовка, джинсы, а на лице солнцезащитные очки марки Nike. К слову, это был странный наряд для такой жаркой погоды, которая тогда стояла у нас в Техасе.

Я даже видел, что на его овчарке был яркий поводок, усыпанный блестками.

Стояла ветреная погода, но толстовка этого мужчины не колыхалась вообще, как и густой мех его собаки. Я не мог разглядеть были ли открыты глаза мужчины из-за его солнцезащитных очков, но глаза его собаки были раскрыты и смотрели вперед, ни разу не моргая, пока я на них смотрел.

А еще вокруг стояла чрезвычайно тревожная тишина, которую я ранее тут не замечал. Самое близкое, с чем я могу все это сравнить, это словно глюк в компьютерной игре.

Я простоял там минуты 2-3 и за это время ни человек, ни собака ни разу не пошевелились. Они не сдвинулись вперед ни на дюйм. В конце концов мне стало так страшно, что я со своей собакой пошел дальше, я боялся продолжать смотреть на ту пару.

Пока я шел, у меня было очень тревожное чувство и по пути я неоднократно оглядывался и смотрел на них. Они все так же стояли на том же месте и не двигались.

Со мной никогда раньше не происходило ничего подобного, я никогда не видел галлюцинации и единственное, на что я мог погрешить, это таблетки Wellbutrin, которые я принимаю от беспокойства. Но я никогда еще не видел подобного "глюка".

Этот случай так повлиял на меня и так напугал, что я больше ни разу не гулял на этой улице по ночам. И да, я пинаю себя за то, что я не сделал фото или видео".



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