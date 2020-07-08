«Медведей разрывали на части»: Старожилы Белоруссии рассказывали про странных ящериц-крокодилов из болота

08.07.2020, 6:12, Разное

В 1990 году краевед А. Горбуль из Витебской области Белоруссии записал историю, которую ему сообщил дед Ян Рутковский из деревни Саранчаны.

История эта рассказывала про огромных загадочных существах, похожих на ящерицу или крокодила, которые ранее обитали в местном болоте Пурвины и о которых помнили старожилы этих мест. Это болото находится на границе между Мядельским районом Минской области и Поставским Витебской области.

Рутковский рассказывал, что в болоте жила нечистая сила, а помимо нее еще и эти "крокодилы", которых местные жители звали "чарлёками" или чернухами из-за темного цвета их кожи.

О них рассказывалось таким образом, словно это были совершенно реальные существа, а не лешие или черти. И эти "крокодилы" были кровожадными зверями. Несмотря на то, что по размерам они были лишь с овцу, они были так сильны, что запросто могли завалить и разодрать на куски лося, кабана и даже медведя!

Во рту "крокодилов" были острые зубы и ими они разрывали тело жертвы на мелкие части. Однако съедали лишь немного, а потом уходили в сторону, бросив остатки на растерзание падальщикам.

Пока вороны и прочая мелкая живность пировала на останках, эти "крокодилы" лежали неподалеку неподвижно, похожие на большое толстое бревно, и с закрытыми глазами. Изредка они могли встряхивать с себя надоедливых ворон, но больше никак не них не реагировали.

Те же деды-старожилы говорили, что в давние времена ящерицы эти жили далеко в болоте, но потом люди начали прикармливать их мясом и ящерицы стали вылезать прямо на берег.

Более того, местные жители приручали их и селили в своих домах, используя как сторожей и охранников. Ящерицы хорошо поддавались приручению, на хозяев и их домашнюю скотину не нападали, а вот чужаков отпугивали.

Держать в доме такую ящерицу было не в тягость, ей хватало для еды четверти ведра помоев на 2-3 недели. Когда ящерица наедалась, она ложилась в место, где ей бы никто не мешал, и отдыхала там.

Рассказывали, что привычка рыть возле каждого дома небольшой прудик появилась как раз в те времена. Ящерицам нравилось лежать на берегу этого пруда или зарываться в мягкую почву, так что наружу торчали лишь глаза. Этими глазами ящерица долго и внимательно наблюдала за окружением.

Подобное наблюдение защищало домашних птиц от коршунов, а когда коршун все-таки пытался схватить птицу, то ящерица выскакивала из пруда и пыталась схватить коршуна пастью.

Чужака эти ящерицы-крокодилы могли почуять за пару верст, так хорошо у них было развито обоняние.

Куда же пропали эти удивительные местные крокодилы? Есть легенда и об этом. Якобы ящерицы так хорошо защищали от чужаков, что нападали и на сборщиков налогов, что в конце концов разгневало местного князя. Он послал сюда толпу вооруженных воинов, которые обошли все местные земли и перебили всех ручных ящериц, каких нашли у крестьян.

Время для подобного было выбрано самое подходящее – зимой. С наступлением холодов все ящерицы впадали в подобие спячки и уже не могли защищать свои дома. После этого "геноцида" ящериц стали видеть все реже и только в самых отдаленных местах Пурвин.

Внешне этих "крокодилов" описывали так: голова похожа на голову обычной ящерицы, только очень большая, однако ноздри не на верху рта, как обычно, а снизу на нижней челюсти. Глаза торчали над верхней частью головы как глаза лягушки. В пасти было два ряда острых клыков.

Туловище напоминало змеиное, только толще, толщиной с тело подростка, покрытое чешуей и полностью черного цвета. От хвоста до холки тянулся мощный костяной плавник, похожий на рыбий.

В наши дни в этих местах о странных "крокодилах" почти никто уже и не знает. Экспедиция организации "Уфоком", приехавшая недавно в деревню Саранчаны, смогла найти лишь одну пожилую женщину, которая помнила о "чарлёках".

По материалам ufo-com.net



Если с вами произошел необычный случай, вы увидели странное существо или непонятное явление, вам приснился необычный сон, вы увидели в небе НЛО или стали жертвой похищения пришельцев, вы можете прислать нам свою историю и она будет опубликована на нашем сайте

===> Прислать историю.