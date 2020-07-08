Молодые cирийцы предпочитают служить не Асаду, а Путину

08.07.2020, 6:11, Разное

«Улыбнись, парень, ты в военкомате! Тебе предстоит пройти важнейшую часть жизни, которая наполнит твое сердце гордостью! Но на самом деле военная служба — кошмар каждого молодого сирийца». Так пишет Башар Шихаб в статье «Кошмар обязательной воинской службы в Сирии — земле без молодежи». Действительно, армейский призыв вызывает большую тревогу у сотен тысяч молодых сирийцев и их семей.

Если до гражданской войны, разразившейся в 2011 году, военная служба обеспечивала разумные средства к существованию для молодежи и была довольно престижной, вследствие гражданской войны, когда жестокий режим поубивал сотни тысяч мирных жителей, граждане изменили свое восприятие армии.

Теперь извещение из военкомата выглядит, как уведомление о неизбежной смерти, а сама служба представляется адом. По сирийской конституции каждый 18-летний житель должен отслужить в армии полтора года. Но при этом есть множество исключений.

Единственный сын (даже если у него есть сестры) не подлежит призыву. Студенты университета могут получить отсрочку от службы до конца учебы, а те, кто учится за границей, должны заплатить деньги за отсрочку.

Многие потенциальные призывники пользуются имеющимися возможностями для уклонения от службы. Студенты намеренно проваливают выпускные экзамены на третьем курсе, чтобы получить отсрочку на год или два — максимум составляет три года — в надежде, что к тому времени война закончится.

Тысячи молодых людей эмигрируют, чтобы избежать военной службы. Другие наносят себе физические травмы. Режим знает об этих уловках, поэтому справки и медицинские заключения об освобождении от армии тщательно расследуются.

Единственные сыновья считают, что военные отказываются освобождать их от службы на том основании, что их родители могли бы родить больше мальчиков, а студенты в конце учебы сталкиваются с новыми и все более жесткими правилами.

Молодые люди, которые учатся за границей, должны платить от 6000 до 8000 долларов за каждый год отсрочки. Фактически, это — официальный тариф, чтобы получить отсрочку по протекции за освобождение от службы со стороны сотрудников военкомата. У большинство молодых сирийцев нет таких денег. Часть из них пытается сбежать из родных городов, но их могут поймать на одном из многочисленных блокпостов — те самые солдаты, которым не удалось уклониться от службы.

Один из «уклонистов» рассказал сайту “Drag”, что у него был знакомый в военкомате, который предупреждал его всякий раз, когда солдаты отправлялись в город на розыски молодых людей: «Тогда я два-три дня скрывался в деревне, пока не получал известие, что опасность миновала».

Другой молодой человек рассказал, что уже десять лет живет на одном месте и никуда не ездит. Он не может пойти ни в одно госучреждение и вступить в брак, потому что для этого надо предъявить справку о прохождении военной службы.

Другая группа молодежи создала «литературный салон»: они собирались в одном из домов, чтобы вместе читать книги и сочинять музыку. Таким образом, они проводили время, забывая об опасностях окружающего мира. Их руководитель учился в университете, но не пошел на военную службу. Он не может получить достойную работу из-за своего «уклонизма», поэтому находит интеллектуальную отдушину, обучая компанию молодых людей.

В последнее время перед «уклонистами» открылся обходной путь, который даже приносит прибыль. Россия через своих субподрядчиков нанимает молодых людей призывного возраста, организует их краткую военную подготовку и направляет на войну в Ливии. Такой рекрут может зарабатывать от 1000 до 1500 долларов в месяц — огромная сумма для молодых сирийцев , равная зарплате за три-четыре месяца. Некоторые из этих наемников говорят, что если нужно умереть, то лучше умереть за хорошие деньги, а не за ненавистный режим.

Опрос, проведенный Институтом социологических исследований «Хермон» в 2018 году, показал, что 80 процентов молодых людей стремятся эмигрировать из Сирии. Более трети из них заявили, что их желание эмигрировать связано с военной службой.

Цви Барэль, «ХаАрец», В.П. Фото: Гиль Элиягу˜