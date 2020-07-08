Роснефть может получить контроль над частью бизнеса IDS Group

08.07.2020, 6:11, Разное

МОСКВА (Рейтер) – Вторая по величине в мире нефтяная компания Роснефть намерена получить контроль над частью бизнеса нефтесервисной IDS Group, чтобы усилить собственные возможности бурения скважин, показал документ и сказали источники.

Штаб-квартира Роснефти в Москве, 27 мая 2013 года. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files

IDS Group, созданная в 2004 году, контролируется двумя российскими бизнесменами – Артуром Дулгеру и Гаджи Гаджиевым. Роснефть вместе с ее конкурентами Газпромнефтью и Лукойлом входит в число клиентов IDS, говорится на сайте группы.

Роснефть через компанию Интеллектуальные Системы намерена купить подразделение IDS – IDS Navigator, которое осуществляет телеметрию скважин, следует из письма, разосланного сотрудникам компании, с содержанием которого ознакомился Рейтер.

Источник, знакомый с переговорами, подтвердил, что в планах НК поглотить IDS Navigator и сказал, что Роснефть может заинтересоваться и другими активами IDS.

Второй источник, близкий к сделке, подтвердил интерес Роснефти ко всей IDS Group, добавив, что персонал уже начал частично переходить на работу в госкомпанию.

По словам первого источника, IDS – один из ведущих подрядчиков Роснефти на Юганскнефтегазе в Западной Сибири, активе, который добывает 1,4 миллиона баррелей нефти в день или треть от общего объема компании.

В письме не указаны способы оплаты сделки, источники Рейтер их также не раскрыли. Роснефть, IDS и Интеллектуальные Системы не ответили на запросы о комментариях.

Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти, начал расширять нефтесервисное подразделение компании несколько лет назад после публичной критики частных буровиков за слишком дорогие услуги и монополизацию рынка.

Роснефть имеет собственное подразделение – РН-Бурение – с 267 буровыми установками, но по-прежнему размещает заказы у субподрядчиков, несмотря на несколько поглощений нефтесервисных компаний за последние пару лет.

Сделка с IDS происходит по мере работы РФ над государственной поддержкой нефтяных компаний в бурении и консервировании почти 3.000 новых скважин, которые будут запущены после того, как в 2022 году истечет соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Власти предполагают, что через фонд создания незаконченных скважин Москва сможет вернуть свою долю на мировом рынке после окончания сделки ОПЕК+.