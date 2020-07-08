Мнение: О бесславном конце белой Америки

08.07.2020, 5:57, Разное



Фото © Reuters.

Не хочу прослыть пророком, но кажется, печальный финал близок. Дни Америки – единственной бесспорной сверхдержавы хоть в военном, хоть в экономическом отношении – увы, сочтены. Она распадается, рассыпается в прах буквально на наших глазах. Перестаёт существовать – как минимум в том виде, в котором она росла, крепла и развивалась веками. В том виде, который прославили Голливуд, американская литература и даже музыка.

От той Америки остаётся лишь внешняя оболочка. Зомби, лишённый жизненных соков.

Нет, внешне всё нормально. Да, эпидемия CoVID-19, но без паралича медицины и паники населения. Да, экономический #кризис, возможно, глубокий, но без признаков краха. И американские корабли всё также величаво бороздят воды мирового океана, а спутники взлетают в Космос. Нет поводов сомневаться в жизнеспособности страны, которая от каждого удара, военного ли, экономического ли, становилась только крепче.

Однако это лишь видимость благополучия. Глубокие, поистине тектонические сдвиги происходят внутри.

Не секрет, что Америка, Соединённые Штаты были созданы свободными белыми людьми. Теми, кто верили в себя, в Бога и в кольт 45 калибра. Теми, кто не лезли в карман ни за метким словом, ни за меткой пулей. Собственно, W.A.S.P. когда-то и был синонимом американца – гордого, сильного, свободного.

Такие люди создали Форд-Т и айфон, построили крупнейшую экономику и 6-й флот, высадились на Окинаву и на Луну. Их усилиями родилась Кремниевая долина, Федеральная резервная система и гигафабрика Tesla Inc. И много чего ещё.

А что видим теперь?

Некогда свободные и уверенные люди – согнулись и сломались под натиском толерантности. Посмотрите на заглавное фото: расовая сегрегация никуда не исчезла, она просто поменяла цвет. Кто из людей, наблюдающих в Ричмонде, штат Вирджиния, за сносом памятника генералу Стюарту, герою Гражданской войны, ютится в загончике, а кто чувствует себя полноправным хозяином жизни?

Или взять недавнюю историю, как двое белых супругов – вполне в духе той самой Америки – попытались с оружием в руках защитить своё святое право на неприкосновенность частной собственности от безумной толпы темнокожих протестующих. Думаете, это стало примером и символом свободы слова и дела? Как бы не так! Супругов Макклоски элементарно затравили. И вот уже из их уст, через адвоката, зазвучали слова покаяния и унижения. «Мои клиенты, как люди с дефицитом меланина, полностью с уважением относятся к сообщению, которое движение Black Lives Matter считает необходимым донести белым людям», – сказал адвокат супругов, Альберт Уоткинс. Он также добавил, что Макклоски «действовали так из-за страха и опасений, происхождение которых не было связано с расой».

Да что такое творится с людьми сегодня в #США. Их предки, которые с одним винчестером в потрёпанном фургоне пересекали прерии Дикого Запада, в гробу бы перевернулись от таких слов. Попробовал бы им кто указывать, на какое колено встать – такой наглец быстро бы улёгся навзничь как пища для койотов и стервятников.

Именно готовность миллионов людей свободно говорить, свободно мыслить и свободно действовать создала нынешние США. Именно её сейчас пытаются отнять у людей. Но отними у Америки эти главные свободы – и что с ней станется? И что смогут построить те, кто и умеют разве что горлопанить о ценностях чёрных жизней?