 

Пекин предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая

08.07.2020, 5:53, Новости дня

Китай готов присоединиться к переговорам РФ и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая, сообщил глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду?» – приводит его слова РИА «Новости».

Фу Цун указал «два пути достичь паритета в этом вопросе». Первый заключается в том, что китайская сторона «увеличит свой ядерный арсенал до уровня США». Второй подразумевает, что США сократят ядерный арсенал до уровня Китая. Пока «США не ответили на этот вопрос».

«Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», – сказал представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Как отметил Фу Цун, его страна понимает, что «этого не произойдет».

Пекин выступает за продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но сам «присоединится к переговорам, когда их ядерный арсенал снизится до уровня Китая».

Фу Цун заявил, что Москва «очень хорошо понимает» точку зрения Китая и «не просила присоединиться» к переговорам, «это США настаивают на присоединении».

МИД Китая считает, что США хотят не сократить ядерное вооружение, а создать предварительное условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Пекин «ценит то понимание, которое оказывает Россия».

Напомним, США призвали сформировать международную систему контроля вооружений, заявив, что «в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению». Кроме того, США попытались напугать Китай российскими ракетами.



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