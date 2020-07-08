 

Россия и Китай наложили вето на продление трансграничной помощи в Сирии

08.07.2020, 5:48, Новости дня

Россия и Китай во вторник наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая продляет разрешение на трансграничную гуманитарную помощь в Сирии сроком на один год.

Германия и Бельгия подготовили проект резолюции, согласно которому гуманитарная помощь продолжала бы доставляться в Сирию через два КПП на турецкой границе без вмешательства со стороны Дамаска. По словам дипломатов, помимо России и Китая, остальные 13 членов СБ ООН проголосовали за утверждение проекта.

В ходе переговоров Москва просила ограничить продление шестью месяцами, а не одним годом. Кроме того, Россия настаивала на принятии резолюции, предусматривающей продление поставок помощи только через один КПП на турецко-сирийской границе.

В итоге проект резолюции не был принят, подтвердил Кристоф Хойсген, постпред Германии при ООН, исполняющий обязанности президента СБ ООН в июле. После голосования Россия предложила обсудить собственный проект резолюции, копия которого оказалась в распоряжении агентства «Франс-Пресс». Согласно этому документу, Россия хочет, чтобы все поставки гуманитарной помощи перешли бы под контроль Дамаска, а также исключает из механизма оказания трансграничной гуманитарной помощи один из двух пунктов въезда в Сирию – Баб аль-Салам.

Голосование по поводу российской резолюции пройдет в среду. Резолюция об оказании Сирии трансграничной гуманитарной помощи была принята Совбезом ООН в 2014 году. Резолюцию требуется периодически продлять.

Россия уже в 15-й раз воспользовалась правом вето, чтобы оказать влияние на войну в Сирии, продолжающуюся с 2011 года.

Европейские дипломаты расценили действия России и Китая как «крайне негативные». Источник «Франс-Пресс» в дипломатических кругах заявил, что сокращение числа пунктов пропуска приведет к тому, что помощь не будет доставлена до населения. «Настаивать только на одном пункте пропуска – цинично; это не отвечает потребностям людей», – считает источник.

Через пункт пропуска в Баб-аль-Хаве гуманитарная помощь доставляется 3 – 4 миллионам человек, которые живут в удерживаемой оппозицией провинции Идлиб.

В Международном комитете спасения осудили действия России и Китая. «Блокирование доступа к продуктам питания, медикаментам, вакцинам и аппаратам ИВЛ недопустимо в любое время, но во время пандемии COVID-19 это еще более предосудительно», – заявил Дэвид Милибэнд, президент Международного комитета спасения.



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