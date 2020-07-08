Мнение: Корпорация “Бросаем жить свободно”

08.07.2020, 5:42, Разное

Я, наконец, понял, что мне напоминает нынешняя мировая антиковид-кампания. А то все вертелось в голове, чудилась какая-то уже знакомая подлость, где-то я про это читал или слышал, испытал уже чувство глубочайшего омерзения – но где?! И тут – вспомнил! Вспомнил, где я уже читал про этот основной «крючок», на который плотно и надежно нынче подцеплено, читай, все население земного шара!

Сначала о «борьбе с ковидом». Всемирный феномен: почему население даже вполне вроде бы свободолюбивых стран, с давними демократическими традициями – вдруг так безропотно сдало все свои свободы одну за другой, покорилось самому свирепому полицейскому контролю и расселось по «карантинам»? Неужели все так страшно трясутся за свою жизнь, так боятся заболеть – тем более, что, как уже не раз указывалось, коэффициент смертности у ковида более чем терпимый? Люди, вон, дурные привычки годами и десятилетиями не бросают – хотя от них вред здоровью куда более конкретный и очевидный! Кто обжирается, как не в себя, кто курит, кто раз за разом бросается вниз головой со скалы или с крыши – адреналин таким образом ловит… Тут-то они не боятся! Хотя им тоже все говорят, что привычку надо бросать.

Стоп-стоп… Вот тут я и вспомнил. Конечно! Это один из самых страшных (по послевкусию) рассказов Стивена Кинга – «Корпорация «Бросаем курить»! В нем – лет за 20 до ковида – уже был описан тот самый прием, которым нынче опутали все человечество!

Итак, напомню, о чем рассказ. Сюжет такой: есть фирма, которая гарантирует, что человек, в нее обратившийся, ОБЯЗАТЕЛЬНО бросит курить. Герой в нее обращается, но в успех не верит. А зря: курить он действительно бросает! Просто – уже после заключения контракта – ему объясняют правила: отныне, если он сделает хоть одну затяжку, Корпорация это отследит («будьте покойны, цифровизация на марше!») и ПРИМЕТ МЕРЫ. Но – и вот это интересно – не к нему; некая неприятность случится с близкими нашего курильщика.



Джеймс Вудс в фильме “Корпорация Бросайте Курить” (1985)

На первый раз – его сын всего лишь упадет и сломает себе руку. Если тяга к курению останется – в следующий раз неизвестные хулиганы изнасилуют жену… Если подлец продолжит гробить свое здоровье – внезапно скончается его мать, или сыну на футболе мячом выбьет глаз, или еще что-то в этом духе.

В общем, конец – счастливый. Герой, пару раз обжегшись – то есть принеся несколько увечий и тяжелых воспоминаний своим самым близким людям – дрессировке все ж поддается и наконец понимает, что КУРИТЬ ВРЕДНО. Хотя до этого никакими другими способами заставить себя отказаться от привычного образа жизни не мог.

Помню, лет 15 назад, едва прочтя этот рассказ, я с содроганием описывал свои эмоции по его поводу: «По сути, в беллетристической форме обсуждается такая философская категория, как «границы свободы». Что есть свобода? Вроде бы – возможность следовать поставленным перед собой сознательно целям и задачам. Но, если так, свобода героя рассказа ни разу не ущемляется: ведь это же ЕГО, сознательно принятое решение – бросить курить.

Почему же вот я, к примеру (никогда в жизни не куривший), пытаясь поставить себя на место героя, сразу с ужасом воспринимаю все описанное как ситуацию самого беспредельного ОГРАНИЧЕНИЯ и НАСИЛИЯ? На меня рассказ – и даже воспоминания о нем – произвели и производят по сей день какое-то чрезвычайно тягостное, давящее впечатление. «Как дерьма наелся» (кстати, по-моему, вообще ФИРМЕННОЕ ощущение от прозы Кинга; за это, по-моему, его и любят во всем мире).

Было бы стандартно, если бы Корпорация подвергала пыткам самого Героя. Но ведь нет! Давят на близких. На человека вешают ответственность ЗА ДРУГИХ. Не оттого ли вдруг наваливается ощущение тотальной несвободы – причем, как чего-то почти непереносимого?

Впрочем, может быть, это все мои субъективные ощущения?»

Да нет, дорогой Алексей Валентиныч образца 2006 года. Примерно те же ощущения меня охватывают и сейчас – подопытной крысы, которую загнали в ситуацию какого-то бесчеловечного СверхЭксперимента. Ведь тут примерно то же самое, даже в еще более изощренном, садистском исполнении: ты, типа, можешь, конечно, жить как жил – плюя на свое здоровье (или – оставляя его в руках Провидения); но если ты не примешь Новые Правила («новую нормальность», как это уже успели назвать) – Корпорация убьет тех, на кого ты ненароком… подышал. Ты-то будешь курить жить дальше – а вот они скончаются в страшных мучениях: сначала им станет все труднее дышать, потом их легкие превратятся в труху, а потом они умрут на аппарате ИВЛ, с трубкой, воткнутой им в горло. Из-за тебя.

У Кинга человек сдуру заключил Контракт с неведомой Корпорацией. Мы никакого контракта вроде бы ни с кем не заключали – но это, видимо, мы просто не поняли. В мире Цифры – как нам уже недавно доступно объяснили – можно ничего не подписывать и даже не ставить крестик: достаточно просто кивнуть телевизору. Мы кивнули.

И все будут послушно ходить на поводке – в маске, в перчатках, по расписанию, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Стивен Кинг, собака, всё предвидел.